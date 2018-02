Multimiljonair Willem Blijdorp: Van de Butterfahrten naar de beurs

Blijdorp (r) en Meulman tijdens de uitreiking van de Entrepreneur of the Year-uitreiking in 2014

De geruchten waren er al lange tijd: maandag maakte de B&S Group van de Groningse ondernemer Willem Blijdorp de gang naar de Amsterdamse beurs bekend.

Het distributie- en groothandelsbedrijf van Blijdorp werd te groot voor de huidige twee eigenaren.

Door Loek Mulder

Wat is B&S voor een bedrijf?

B&S Group koopt over de hele wereld grote partijen goederen in om ze met winst door te verkopen. De distributie- en groothandelsonderneming doet veel in luxe consumentengoederen, zoals parfums, cosmetica, sterke drank en gezondheidsproducten. Het levert aan grote winkelketens en aan onlinewinkels zoals Bol.com en Amazon.com.

Het bedrijf bezit daarnaast de Capi-Lux elektronicawinkels op luchthavens in Europa. B&S Group heeft een jaarlijkse omzet van 1,5 miljard euro en een winst van 106 miljoen euro (2016).

Het B&S-hoofdkantoor staat in Dordrecht, maar het grootste onderdeel van B&S is de in Farmsum gevestigde Holland Trading Group (HTG). In Farmsum heeft HTG meerdere loodsen, waaronder één met een supermoderne distributierobot. Bij de B&S Group werken circa 1.400 mensen, waarvan zo'n 500 bij HTG in Farmsum.

Wie zijn er de baas bij B&S Group?

B&S Group is in handen van oprichter Willem Blijdorp (65) en zijn mede-aandeelhouder en Bert Meulman (50). Meulman is directeur van de B&S Group.

Willem Blijdorp? Die kennen we toch van de Butterfahrten?

Inderdaad Willem Blijdorp is de publiciteitsmijdende multimiljonair die kapitaal vergaarde met de belastingvrije Butterfahrten vanuit de Eemshaven. Met Rederij Kamstra, een naam die ook terug te vinden is als één van bv's van Holland Trading Group, organiseerde Blijdorp van 1975 tot 1999 Butterfahrten vanuit de Groningse zeehaven. Blijdorp legde de basis voor zijn fortuin met de handel in drank, sigaretten en parfums. Dat taxfree-imperium werd uitgebouwd tot de huidige B&S Group, dat bestaat uit drie delen: HTG in Farmsum, B&S en Retail.

Blijdorp woonde in Meedhuizen, maar bestiert zijn zakenimperium al langere tijd vanuit zijn villa aan het meer van Genève in Zwitserland. Interviews geeft hij niet. We moeten het dus doen met wat bijvoorbeeld het tijdschrift Quote over hem publiceert. Het tijdschrift schat het vermogen van Blijdorp voorzichtig op circa 610 miljoen euro, waarmee Blijdorp behoort tot het selecte clubje van vijftig rijkste Nederlanders. Hij staat op plek 49.

En Meulman?

Compagnon Bert Meulman doet het niet veel slechter. Op de Quote-lijst staat hij op plek 140 met een vermogen van 215 miljoen euro. Meulman werkt al sinds 1992 voor de Blijdorp-bedrijven. Hij begon als verkoopmanager bij rederij Kamstra. Sinds 1995 is hij mede-eigenaar van HTG en vanaf 2004 als CEO (Chief Executive Officer) van B&S Group verantwoordelijk voor de gang van zaken bij het bedrijf.

Naar de beurs, waarom?

Het bedrijf wil naar de beurs, omdat het te groot werd om door twee directeuren te laten besturen.

'Na vele succesvolle jaren van privaat eigendom is B&S Group nu klaar voor een volgende stap in de ontwikkeling', zegt directeur Bert Meulman. De notering aan de beurs zal het publieke bewustzijn van B&S Group doen toenemen en verruimt de financiële flexibiliteit, doordat we meer mogelijkheden hebben kapitaal aan te trekken. We zien uit naar de kansen die een notering aan Euronext Amsterdam kan bieden.'

Met de notering aan de Amsterdamse aandelenbeurs Euronext opent de onderneming de weg naar groei op met name markten in het Midden-Oosten en Oost-Azië. Ook verwacht B&S groei in de online-kanalen en webwinkels zoals Bol.com en Amazon.com. De luxewaardedistributeur wil ook investeren in gerobotiseerde magazijnen.

Meulman zegt het al: met de notering aan de effectenbeurs verandert de aard van het bedrijf. Tot nog toe zagen Willem Blijdorp en Bert Meulman als enige aandeelhouders weinig reden voor transparantie. De beursnotering vraagt om meer openheid. Geldschieters willen immers alleen dan investeren wanneer goed duidelijk is wat het bedrijf met het geld doet en wat de koers van B&S is.

Hoe gaat zo'n beursgang?

Blijdorp en Meulman verkopen beide een deel van hun aandelenpakket. Blijdorp was voor 70 procent eigenaar van B&S Group. Dat brengt hij terug naar 51 procent, waarmee Blijdorp als meerderheidsaandeelhouder nog steeds de belangrijkste stem heeft binnen B&S Group. Dat kan op termijn overigens veranderen, laat B&S weten. Beide directeuren blijven wel voor langere tijd aan B&S verbonden, zegt de onderneming.

Plannen om nieuwe aandelen uit te geven, zijn er volgens Meulman niet.