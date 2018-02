Apotheker wordt voorzitter raad van toezicht Fries Museum

Hayo Apotheker is per 28 maart de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof.

De geboren Lopster was van 1998 tot 1999 minister van Landbouw in het tweede kabinet-Kok. Ook was hij burgemeester van Muntendam, Veendam en Leeuwarden. De D66'er is sinds dit jaar waarnemend burgemeester van de Friese fusiegemeente Waadhoeke. Dat blijft hij ook.

Apotheker volgt als voorzitter van de stichting Beheer Fries Museum Kees Storm op, die die functie vier jaar vervulde.

