Founder Talks 4: Internationale groei-ambities en innovatie in de muziekindustrie

Na drie goed bezochte edities is aankomende donderdag de vierde editie van Founder Talks, georganiseerd door Founded in Groningen, de Rabobank en RTV Noordzaken. We praten bij met Jessica Mills van de organisatie.

Founder Talks is een live-talkshow in het Groninger Forum, waarin markante Groninger ondernemers het vuur na aan de schenen wordt gelegd door RTV-Noord journalist Bart Breij. Ook gaan de ondernemers in gesprek met aanwezigen in de zaal.

Welke ondernemers zien we donderdag op het podium?

'Ard Boer is een ondernemer die zijn passie voor muziek combineert met innovatie. Met zijn technologie kan een artiest of uitgever precies zien hoe vaak zijn of haar muziek op de tv of radio wordt afgespeeld, zegt Mills.

'Met behulp van data kan hij zelfs voorspellen of een liedje een hit gaat worden! Dat is erg interessant in een stad als Groningen, waar we best wat muzikale evenementen hebben zoals Eurosonic Noorderslag en Noorderzon.'

Boer heeft een internationaal netwerk aan klanten, onder wie Sony, 3FM en Universal Music. 'Hij ziet alleen zelf niet veel in de technieken en gaat er ook niet op doorbouwen. Donderdag gaat hij meer vertellen over waar hij mee bezig is en waarom hij er niet verder mee doorbouwt', aldus Mills.

Wat verwacht je van het gesprek met Benjamin Derksen?

'Benjamin Derksen is mede-oprichter van webshopbedrijf Frank, dat eerder bekendstond als Experty. Hij gaat een spannend jaar tegemoet. Zijn bedrijf gaat 450 webshops meer en meer samenvoegen tot één groot geheel', zegt Mills. Het bedrijf van Derksen gaat uitbreiden van acht naar 27 landen.

'Zijn bedrijf bewandelt vrijwel hetzelfde pad als Coolblue', aldus Mills. 'Derksen gaat vertellen hoe hij de industrie anders ziet. Bijvoorbeeld als het gaat om het distributiesysteem. Ik denk dat hij daar interessante inzichten in kan bieden.'

'Derksen gaat ook vertellen over de uitdagingen waar je mee te maken krijgt als je in meerdere landen actief wil worden. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Je hebt bijvoorbeeld te maken met veel regels die in elk land weer anders zijn', vertelt Mills.

Wat voor reacties kreeg je op eerdere edities?

Mills: 'Over het algemeen waren de reacties heel positief. De opzet waarin de presentator eerst in de diepte in gesprek gaat en de zaal daarna uitgebreid vragen kan stellen, spreekt veel mensen aan'.

'Ik hoor vaak dat mensen voor verhaal A naar de zaal komen, maar dat ze uiteindelijk het verhaal van spreker B het meest interessant vonden. De informele setting spreekt veel mensen aan.'

Waarom moeten mensen donderdag naar Founder Talks komen?

'Het gaat een verrassende avond worden, waarbij je veel interessante feitjes op kan doen. Ook komt er een leuk bandje een optreden geven', besluit Mills.

Wat:

De vierde editie van Founder Talks, een inspirerende talkshow met markante Groninger ondernemers. De presentatie wordt gedaan door RTV-Noord journalist en ondernemer Bart Breij. Ook kan de zaal in gesprek gaan met de ondernemers.

Wanneer:

Donderdag 1 maart 2018, aanvang om 19.30 uur.

Waar:

Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen.

Toegang:

Gratis, maar vol = vol. Aanmelden kan via deze website.

Social media:

Tijdens het evenement wordt live-verslag gedaan @FoundedinGro op Twitter. Meepraten kan ook via hashtag #foundertalks.

Lees hier al onze berichten over Founder Talks.