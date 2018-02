Familie van kippenboer en ruimers krijgen griepprik of medicijnen

Familieleden van de door vogelgriep getroffen pluimveehouder in Oldekerk en ruimers die de kippen hebben opgehaald, hebben maandag een griepprik gekregen. Ook heeft een aantal mensen voorkomende medicijnen gekregen.

Dat zegt projectleider Jan van der Have van de GGD in Groningen.

Beperkt besmettelijk

'Het gevaar op besmetting is heel klein en nooit bewezen', zegt Van der Have. 'Het gaat om een beperkt besmettelijke variant. Maar voor mensen die heel intensief contact hebben met die kippen, is er een kleine kans dat ze er ziek van worden.'

De griepprik werkt ook tegen het vogelgriepvirus. De voorkomende medicijnen zorgen ervoor dat, als je het virus krijgt, dat meteen geremd wordt in de groei.

Huisartsen benaderd

Van der Have benadrukt dat overige inwoners van Oldekerk geen enkel risico lopen. De GGD heeft huisartsen een brief gestuurd, waarin staat dat er een hele kleine kans is op overdracht op mensen.

