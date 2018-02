Deel dit artikel:











Hoop gevestigd op 'stevige vorst' in nacht van dinsdag op woensdag (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Alleen bij stevige vorst in de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op een marathon in Noordlaren. Dat is de uitkomst van een overleg maandagavond bij ijsclub De Hondsrug.

Marathoncoördinator Willem Hut van de KNSB was hier niet bij aanwezig. Hij komt alleen opdraven als de ijsvloer drie centimeter dik is. Dat is voorlopig niet het geval. Wel doorwerken Er wordt de komende nacht wel doorgewerkt om de baan te prepareren. Dinsdagmorgen om kwart voor acht wordt de ijsdikte gemeten. Gezien de temperaturen, is het niet de verwachting dat de vereiste centimeters dan gehaald zijn. Haaksbergen of Arnhem? In Haaksbergen en in Arnhem denken ze de baan dinsdagmorgen wel ter keuring aan te kunnen bieden. In dat geval wordt om tien uur gemeten in Haaksbergen en om half twaalf in Arnhem. Lees ook: - Noordlaren mikt voor de marathon voorlopig op woensdagochtend

