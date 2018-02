Deel dit artikel:











Noordlaren: 'We redden het waarschijnlijk net niet' (Foto: Martin Cusiel / RTV Noord) (Foto: Martin Cusiel)

Er is de hele nacht gewerkt aan de ijsvloer van IJsclub De Hondsrug in Noordlaren, maar de club verwacht niet dat het genoeg is om al een marathon op natuurijs te schaatsen.

'Op een groot gedeelte van de baan hebben we wel drie centimeter liggen', zegt ijsmeester Kars Kroeze. 'Maar op een deel van de baan ligt maar zo'n twee centimeter. Dat is niet genoeg.' Zon gooit roet in het eten Maandag bleek een groot deel van het ijs op de baan gesmolten door de kracht van de zon. 'Op de schaduwkant ligt ook veel meer ijs, zeker wel drie centimeter', legt Kroeze uit. 'Maar op de plek waar het gisteren zo gesmolten heeft, daar redden we het niet. Die zonkant nekt ons.' Wel meting De ijsdikte wordt vanmorgen wel gemeten, maar de kans is dus groot dat er niet op de hele baan voldoende dikte wordt gemeten. Willem Hut, marathoncoördinator bij de KNSB, wordt dan ook nog niet opgetrommeld. De KNSB gaat vandaag wel meten bij de ijsclubs die denken voldoende ijs te hebben. Haaksbergen en Arnhem lijken daar goede kans op te maken. Eerste marathon pas woensdag De verwachting is dat er sowieso pas woensdag een marathon geschaatst zal worden. De kans is groot dat er vervolgens vier wedstrijden worden geschaatst verdeeld over alle vier de kanshebbers. Lees ook: - Hoop gevestigd op 'stevige vorst' in nacht van dinsdag op woensdag

