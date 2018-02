Stadjer krijgt celstraf voor stelen lokfietsen en mishandelen agent

Een 41-jarige Stadjer is voor drie fietsendiefstallen en voor mishandeling van een agent veroordeeld tot 120 dagen cel, waarvan 48 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet de man een werkstraf van 40 uur uitvoeren.

Tussen begin mei en eind juli vorig jaar roofde de man drie fietsen, waarvan twee zogenaamde lokfietsen van de politie. Dit gebeurde op het Hanzeplein, aan de Antillenstraat en op de Poelebrug in Groningen.

Lokfietsen

De diefstallen gebeurden rond een tijd dat er veel fietsendiefstallen werden gepleegd. Om die reden had de politie de lokfietsen ingezet.

Door zenders die op de fietsen waren geplaatst kon de dief worden gevolgd naar zijn woning. De man had een betonschaar in bezit, waarmee hij de fietsensloten open knipte.

Stomp in het gezicht

Na de fietsendiefstal op de Poelebrug werd de man staande gehouden door een agent. Eenmaal in het cellenblok deelde hij een stomp uit in het gezicht van de diender. Ook schold hij hem uit. De agent deed aangifte.

'Ik vind u een ontstellend vervelend mannetje', zei de officier van justitie tegen de man, die vaker is veroordeeld voor diefstallen.

Onder behandeling

De rechter oordeelde dat de man zich naast zijn straf moet houden aan aanwijzingen van reclassering en dat hij zich onder behandeling moet stellen van een psychiater.

De man had nog 58 dagen cel op de plank liggen uit eerder voorwaardelijke opgelegde veroordelingen. De rechter besloot de man deze straf niet te laten uitzitten. In ruil daarvoor kreeg de man 156 uur werkstraf opgelegd. 'Dat tellen we bij elkaar op, en daar houdt u zich aan.'

De man hoeft de cel niet meer in. Hij zat de opgelegde celstraf in voorarrest al uit. Aan de agent moet de man 150 euro schadevergoeding betalen.