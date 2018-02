Gordijnendief moet de cel in

Een 53-jarige Stadjer is voor de diefstal van gordijnen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Daarnaast moet de man van de rechter vier maanden celstraf uit een eerdere veroordeling uitzitten.

De man was met een vriendin in een warenhuis. Ze gingen in de winkel elk een kant op en hadden, zo verklaarde de man tijdens zitting, afgesproken bij de kassa.

In rugzak

Omdat de Stadjer de vriendin niet bij de kassa zag, legde hij de gordijnen in zijn rugzak. Dat werd gezien door een beveiliger. De man werd daarop aangesproken. Hij verklaarde de gordijnen te willen betalen, maar liep toch de winkel weer in. Hij legde de tas met gordijnen in de toiletten. Dit werd op camerabeelden vastgelegd.

Gewaarschuwd man

Later werd de man voorbij de kassa door een medewerker staande gehouden. De rechter vond voldoende bewijzen voor een diefstal. 'U had ze al in uw tas, u was een gewaarschuwd man', zei de rechter.

22 jaar in de cel

De Stadjer heeft een strafblad van 32 kantjes en zat 22 jaar van zijn leven in de cel voor vergrijpen als diefstallen.

Psychiatrische behandeling

De man kreeg niet alleen een celstraf; ook moet hij zich psychiatrisch laten behandelen en moet hij na zijn straf meewerken aan woonbegeleiding.