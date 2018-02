IJs te dun: Noordlaren gaat voor 'eerste marathon in maart'

De beste optie voor een marathon op natuurijs in Noordlaren is donderdag. Dat zegt ijsclub De Hondsrug nadat het dinsdagmorgen de ijsdikte heeft gemeten.

'We moeten denk ik maar gaan voor de eerste marathon in maart', zegt ijsmeester Kars Kroeze. 'Het zou een primeur zijn en is het meest haalbaar.'

Het zou betekenen dat donderdagochtend, 1 maart dus, de marathon in Noordlaren georganiseerd zou kunnen worden.

Meting dinsdagochtend: nog niet dik genoeg

Dinsdagmorgen rond half negen werd de ijsdikte op verschillende punten op de ijsbaan gemeten.

Op een aantal punten kwam de meting boven de drie centimeter uit, maar op het slechtste stuk kwam de meetlat niet verder dan 2,5 centimeter. Dat is te weinig en met het oog op de sterke zon niet voldoende voor een marathon.

Haaksbergen en Arnhem grote kanshebbers

Alleen Haaksbergen en Arnhem lijken nog kans te maken op de eerste marathon op natuurijs, zo denkt ook de KNSB.

Kroeze ziet dat toch iets anders: 'Ik durf het niet te zeggen. Wij zitten allemaal in het zelfde schuitje. Zij hebben ook zon gehad. Zij doen het op een andere manier, maar volgens mij is het bijna gelijkspel.'

Het wil niet zeggen dat er geen marathon gereden zal worden in Noordlaren, want de KNSB hoopt op een marathon vierdaagse waarbij er in zowel Haaksbergen, Arnhem, Veenoord en Noordlaren gereden zal worden.

IJsbaan gaat open voor publiek

Schaatsliefhebbers kunnen vandaag wel gebruik maken van de ijsvloer in Noordlaren, zegt ijsmeester Kroeze.

'De ijsbaan ligt er nu toch, laat het publiek er maar van genieten zo lang het kan. Hopelijk is de zon niet te krachtig vandaag. Vannacht gaan we weer bezig.'

Lees ook:

- Noordlaren: 'We redden het waarschijnlijk net niet'