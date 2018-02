Natuurmonumenten en waterschap ruziën over waterpeil Polder Oosterland

Natuurmonumenten maakt zich zorgen over het verlagen van het waterpeil van natuurgebied Polder Oosterland.

Waterschap Hunze en Aa's wil op deze manier de bodemdaling die is ontstaan door gaswinning, compenseren, maar Natuurmonumenten heeft daar een bezwaar tegen ingediend.

'Geen duurzame oplossing'

Volgens Natuurmonumenten is de verlaging slecht voor het klimaat, omdat er meer CO2 vrijkomt.

'De functie van het gebied is natuur en dan is dit geen duurzame oplossing', zegt Geertjan Smits van Natuurmonumenten. 'Het gevolg is dat er meer CO2 wordt uitgestoten. Dat willen we juist verminderen.'

Daarnaast gaat het plan in tegen het voornemen om meer natuur te realiseren zegt Smit: 'We werken al jaren aan moerasontwikkeling en dat wordt nu echt onmogelijk straks.'

De witte kievitsbloem

Punt van discussie is verder nog de toekomst van het bedreigde plantje de witte kievitsbloem. Volgens het waterschap kan de plant met de verlaging van de waterstand uit de voeten, Natuurmonumenten ziet dat niet zitten.

'Dat is een belangrijke soort voor ons. Die zijn niet gebaat bij droogte, maar hebben regelmatige overstroming van het gebied nodig.'

En nu?

De beide partijen hebben met elkaar gesproken, maar zijn er samen nog niet uitgekomen. Natuurmomenten heeft een zienswijze ingediend en wacht nu af wat het waterschap gaat doen.

'Mochten ze er geen gehoor aan geven, dan zullen we overwegen om naar de rechter te stappen', aldus Smits.

Lees ook:

- Wilde witte kievitsbloem bloeit alleen in Haren (2014)