Groningen heeft de duurste Jumbo-winkels

De Jumbo-supermarkten in Groningen, Friesland en Limburg zijn duurder dan de filialen in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Die ging vestigingen van de supermarkt af om de prijzen te controleren. Zo werd duidelijk dat Jumbo drie verschillende prijsniveaus hanteert.

In onze provincie voeren 31 van de 32 Jumbo's het hoogste prijsniveau. Dat houdt in dat prijzen op producten hoger zijn dan bij andere filialen. Alleen het filiaal aan de Oude Ebbingestraat in stad Groningen, in het voormalige V&D-pand, hanteert het middelste niveau.

Voorbeelden

Het prijsverschil uit zich vooral in A-merken. Zo kost een pot Hellmann's mayonaise bij de goedkoopste winkels bijvoorbeeld €2,19, bij het middelste prijsniveau €2,53 en bij de duurste winkels €2,65. Een verschil van zo´n 21 procent.

Of neem koffiebonen van Douwe Egberts: €5,99 bij de goedkopere winkels, €6,85 in de duurste. Een verschil van bijna 15 procent.

Goedkoper in de Randstad

Bij Jumbo zijn de lagere prijzen daarvan vooral te vinden de Randstad. Bij andere supermarktketens ziet de Consumentenbond geen prijsverschillen. Alleen Hoogvliet, die niet gevestigd is in het Noorden, hanteert verder twee prijsniveaus.

Landelijk hanteert Jumbo haar hoogste prijsniveau in 54 procent van de winkels. In 32 procent van de gevallen is er sprake van het middelste prijsniveau, in 14 procent van de winkels wordt het laagste prijsniveau gebruikt. Overigens zijn A-merken bij Jumbo's met het hoogste prijsniveau nog altijd goedkoper dan bij Albert Heijn.

De prijzen kunnen variëren door de lokale concurrentie in een plaats Jumbo

Jumbo: het klopt

De Consumentenbond wijt de hogere prijzen aan minder concurrentie in de buurt. 'Is er geen andere supermarkt of alleen een duurdere in de buurt? Dan zijn de prijzen vaak hoger dan wanneer er meer voordelige supermarkten in de buurt zijn.'

Jumbo erkent dat in een reactie aan RTV Noord: 'Jumbo garandeert via haar prijsgarantie de laagste vaste prijzen in elke plaats waar wij gevestigd zijn. Dit betekent automatisch dat de prijzen van producten kunnen variëren afhankelijk van de lokale concurrentie in een plaats.'

'Bovendien passen we onze prijs aan wanneer een andere supermarkt in een marktgebied de vaste prijzen van een bepaald product verlaagt. Ook door deze lokale prijsaanpassingen kunnen de prijzen in onze winkels én online dus per plaats verschillen.'

Verschil A-merken en huismerken groter

Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken blijkt in drie jaar gegroeid te zijn van 31 naar 36 procent, meldt de Consumentenbond. Die onderzocht in december 7000 prijzen van de 15 grootste supermarktketens.

De Consumentenbond heeft een overzicht online staan (PDF-document) waarin de prijsniveaus per Jumbo worden aangegeven. Op de kaart hieronder zie je waar de Jumbo's in het Noorden staan:

