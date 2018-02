Moet DUO echt een maand offline vanwege een nieuwe site?

De dienstverlening van DUO, de landelijke uitvoeringsinstantie in Groningen waar studenten een studielening kunnen afsluiten en een ov-kaart aanvragen, gaat de hele maand april offline.

Moet dat echt zo lang duren, is de veelgestelde vraag op sociale media?

DUO: Ja dat is nodig

Een maand offline, moet dat echt? 'Ja', is het antwoord van André Schenkel, woordvoerder van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs.

'We moeten vijf miljoen dossiers overzetten naar het nieuwe systeem en dat kost veel tijd. Daarom zijn nu al begonnen met het aankondigen van deze operatie, zodat onze studenten op tijd zijn geïnformeerd.'

Systeem uit 1986

Het huidige ict-systeem van de DUO is verouderd en dringend aan vervanging toe, legt Schenkel uit:

'Ons huidig systeem dateert uit 1986. In de loop van de jaren zijn daar steeds stukjes tegenaan geplakt. Als dit achter de rug is, wordt onze site sneller en overzichtelijker. Studenten kunnen dan veel gemakkelijker bij hun gegevens'.

Wat kan er niet?

Een lening aanvragen, gegevens inzien, een studieverandering of een adreswijziging doorgeven is in april dus niet mogelijk. Een OV-studentenkaart laten stopzetten, kan wel, maar dan alleen bij een OV-chipkaartautomaat.

