Definitief: eerste marathon op natuurijs niet in Noordlaren, wel in Haaksbergen

Het meetmoment in Haaksbergen (Foto: ANP / Vincent Jannink)

De eerste marathon op natuurijs van deze winter wordt verreden in Haaksbergen. Dat heeft de KNSB dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Het betekent dat ijsclub de Hondsrug definitief achter het net vist voor wat betreft het organiseren van de eerste marathon.

Woensdag én donderdag marathon

Woensdagavond wordt de marathon georganiseerd. Donderdag wordt er wel een tweede marathon in Arnhem gereden. Die baan werd op één bocht afgekeurd, maar de KNSB heeft er vertrouwen in dat donderdagavond het ijs dik genoeg is.

Het is nog onbekend of en wanneer er in Noordlaren een marathon geschaatst gaat worden.

Geen verrassing, ijs was vanmorgen te dun

Dat Noordlaren achter het net vist, is geen verrassing. Dinsdagmorgen werd er al gemeten en bleek het ijs te dun.

IJsmeester Kars Kroeze had toen nog een klein beetje hoop, maar kondigde al aan dan maar te gaan voor de eerste marathon in maart. Dat lijkt dus ook niet lukken, nu op donderdag in Arnhem de tweede marathon gepland staat.

KNSB gaat voor vierdaagse

De KNSB hoopt op een marathonvierdaagse waarbij er in zowel Haaksbergen, Arnhem, Veenoord en Noordlaren gereden zal worden.

De aankomende dagen moet blijken of dat haalbaar is. Zaterdag zet de dooi alweer in en wordt ijzel verwacht.

Lees ook:

- IJs te dun: Noordlaren gaat voor 'eerste marathon in maart'