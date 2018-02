Rondje Groningen: We zijn een Star Wars-planeet!

Burgers bij Vindicat, in debat. Dat en meer opmerkelijkheden in Rondje Groningen vandaag.

1) Kan hier al geschaatst worden?

Het antwoord is volgens onze eigen Derk Bosscher niet zo moeilijk.

2) Wie helpt Albian Muzaqi aan een club?

Hij heeft bij vv Appingedam, WVV Winschoten, GRC Groningen en FC Groningen gespeeld. Daarna kwam hij via PSV bij KRC Genk terecht. Wat wordt het volgende hoofdstuk van deze voetbalnomade?

3) Welke Star Wars-planeet is dit?

Men neme de synagoge aan de Folkingestraat, het Groninger Forum op de achtergrond en een oranje-blauwe lucht. Wat krijg je dan? Een Star Wars-planeet!

Op welke planeet dan? Tatooine natuurlijk. Toch?

4) Maarten van Rossum zaait twijfel over twijfel

Beroepschagrijn Maarten van Rossum haalt een artikel uit 2016 aan om (weer) een punt te maken over onder andere de Groningse gaswinning: twijfels zaaien over de wetenschap.

5) Burgers bij Vindicat

Vidicat faciliteert een livedebat over de politiek. Open toegankelijk. Wist je niet hè? Het gebeurde 26 februari. Een klein uur debat over de sleepwet, hier terug te kijken:

6) Staat WEL op de kaart

Het regionale openbaar vervoer in Noord-Nederland gevangen in één 'metro-kaartje', dat is best handig om te zien.

7) Gronings wasvoorschrift

Gewoon aan dien moeke geven!



8) Witte schaatser

Spraken we gisteren in Noord Vandaag nog met een marathonschaatser die in Zweden het ijs op de baard had staan; Jan Mos ziet er vandaag net zo heldhaftig uit.

9) Geen ijslaag op deze snor

Of mogen we dat niet schrijven? Hoe dan ook: ook de lokale politiemacht beleefde ijspret.

10) Tikkie terug Jaap

FC Groningen had maandag een keeperstraining waar menig vijfde klasse-doelman nog wat aan kon hebben.

11) Hevige sneeuwval

112-Fotograaf Marcel Klip filmde de sneeuwval in Stad vanuit de Tasmantoren. Dat ziet er zo versneld best heftig uit.

12) Patatje met

Juist nu.

