Bijna één op vijf gft-containers bevat restafval

Bijna één van de vijf gft-containers in Muntendam bevat restafval. Dat blijkt uit een controle van de gemeente Midden-Groningen.

Mensen stoppen bijvoorbeeld kranten, papier, plastic zakken en houten planken in de groene containers. De gemeente zegt dat dit het hergebruik van de compost in gevaar brengt, en heeft de containers daarom niet geleegd.

Gemeente kreeg waarschuwing

De gemeente kwam in actie nadat de composteerder, waar de gemeente het gft-afval naartoe brengt, een waarschuwing had gegeven. 'Als het nog erger zou worden, zou ons compost geweigerd worden', zegt wethouder Peter Verschuren (SP).

Diftar

In Midden-Groningen wordt het afval volgens het diftar-systeem opgehaald. Behalve in de oude gemeente Slochteren betalen mensen er voor iedere keer dat hun grijze container wordt geleegd. Afval zoals melkpakken in de groene container doen, kan dus geld schelen.

34 containers niet geleegd

Tijdens de controle zijn de gft-containers in Muntendam gecheckt op de inhoud. Containers met vervuiling zijn niet geleegd: van de 185 gecontroleerde containers zijn er 34 ongeleegd teruggezet.

'Ik vind dat aardig wat', zegt wethouder Verschuren. 'Het is toch één van de vijf waar het niet goed gaat. We mogen maar een paar procent vervuiling hebben bij onze composteerder, dus dit is wel serieus.'

Meer controles op komst

Midden-Groningen laat het niet bij de controles in Muntendam: ook op andere plekken in de gemeente wordt straks gecontroleerd. Verder gaat de gemeente opnieuw in Muntendam controleren: 'met de mensen waar dit een tweede keer plaatsvindt gaan we in gesprek', zegt Verschuren.

