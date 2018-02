Deze dag: Koos van Dijk, maatje van Herman Brood

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met die van kunstenaar en popzanger Herman Brood: hij was zijn vriend en manager. Dat ging na diens zelfmoord gewoon door, want Koos van Dijk beheert nog altijd de nalatenschap van Brood.

Hij is geboren op deze dag in de geschiedenis, 28 februari 1945.

Koos van Dijk is jarenlang discjockey en uitbater van discotheek 't Pleintje in Winschoten. Hij leert er Herman Brood kennen. Pal achter dat pand is Marcel Hensema geboren. Acteur Hensema speelt Koos van Dijk in de film 'Wild Romance' die in 2006 in première gaat. Een rol die hem een jaar later het Gouden Kalf voor de beste acteerprestatie oplevert.

Hensema slaagde er met glans in de tomeloze energie en ambitie van de manager over te brengen op het witte doek. Een film over seks, drugs en rock & roll, maar vooral over boezemvrienden die samen Amerika willen veroveren. Tegelijkertijd richt het Groninger Museum een tentoonstelling in met kunst van Herman Brood. Het zijn hoogtijdagen voor Koos.



Het is inmiddels zeventien jaar geleden dat Herman Brood van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam sprong. Niettemin voelt Koos van Dijk nog altijd zijn nabijheid: 'Ik denk constant dat Herman vanaf mijn schouder zit mee te luisteren en mee te doen.'

Het atelier van Brood in Amsterdam, waar hij een indrukwekkende hoeveelheid litho's, zeefdrukken en schilderijen maakte, bestaat nog steeds. Van Dijk beheert die nalatenschap en handelt in de kunst van Brood. Hij liep daarbij twee jaar geleden zware reputatieschade op. Een televisieprogramma onthulde dat Koos tegen betaling van 375 euro exclusief btw bereid is een certificaat van echtheid af te geven. Voor dubieuze producten, want het werk van Herman Brood is vaak en veel vervalst en de echtheid is moeilijk vast te stellen.

Koos van Dijk is in veel opzichten de tegenpool van Herman Brood. Anders dan zijn vriend, gebruikte Van Dijk nooit drugs en drinkt hij niet. Wellicht daarom blaakt hij in zijn seniorenbestaan van gezondheid. En is ook nu nog te engageren als manager van een popband. Zo is te zien in de bijzondere film 'To buy a band' over een rijke zakenman met ambities.

De zakenman kan een beetje drummen en huurt Nina Hagen en de oude begeleiders van Herman Brood in, om samen op tournee te gaan. Uiteraard mag Koos van Dijk als manager van deze band, 'Romanza Brava', niet ontbreken. Hij speelt dan ook een prominente rol in de film die afgelopen weekend voor het eerst is vertoond op themakanaal 3voor12 en komend weekend te zien is op groot scherm in de Melkweg in Amsterdam. Protesten van Nina Hagen hebben er overigens voor gezorgd dat de film niet meer te vinden is op YouTube.

Koos van Dijk, de zoon van een belastinginspecteur, Winschoter kwajongen, is sinds vandaag 73 jaar jong. Hij is geboren op deze dag in de geschiedenis, 28 februari 1945.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.