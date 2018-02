Geen nieuwe gevallen van vogelgriep in omgeving Oldekerk

Er zijn geen nieuwe besmettingsgevallen van het vogelgriepvirus in en rond Oldekerk.

Dat meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdagavond.

Transport naar slachthuis weer op gang

Ook mag het vervoer naar pluimveeslachter Storteboom in Kornhorn weer worden hervat. Het slachthuis ligt aan de grens van het afgesloten gebied rond Oldekerk. Het ministerie vindt het om die reden verantwoord om het bedrijf weer op gang te brengen.

Strenge voorwaarden

Voor de rest van het pluimveetransport, binnen de straal van 10 kilometer, blijft het transportverbod van kracht. Het pluimvee mag alleen van buiten het vogelgriepgebied via een speciale route worden aangevoerd naar slachterij Storteboom. Daar moeten de dieren nog dezelfde dag worden geslacht.

H5N6

Afgelopen maandag brak in Oldekerk bij een pluimveehouder het vogelgriepvirus uit. 36.000 kippen moesten daar worden geruimd, en werden de eieren van de kippen vernietigd. Het ging om de H5N6-variant van het virus, een erg besmettelijke en voor pluimvee dodelijke variant.

Vervoersverbod

In een straal van tien kilometer rondom het bedrijf in Oldekerk werd maandag direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd om besmetting te voorkomen. Dat had onder meer gevolgen voor kippenslachterij Storteboom.

