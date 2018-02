Doe Maar viert jubileum in Groningen

De populairste Nederpopband aller tijden, Doe Maar, komt naar Groningen. De band rond Henny Vrienten en Ernst Jansz bestaat dit jaar veertig jaar en viert dat jubileum met een clubtour onder de titel Er verandert NIX.

De tour start op 3 oktober in Zwolle en eindigt een maand later in theater Carré in Amsterdam. Op 22 oktober doet de band De Oosterpoort in Groningen aan.

'We begonnen samen in clubjes en het is een onwaarschijnlijk voorrecht om diezelfde clubs veertig jaar later weer aan te doen', stelt zanger Henny Vrienten.

Grote hits

Doe Maar scoorde in de jaren '80 verschillende grote hits, waaronder Doris Day, Is Dit Alles, De Bom, 1 Nacht Alleen en Pa. In 1984 ging de band uiteen, maar sinds 2000 treedt Doe Maar weer af en toe op.

De kaartverkoop start komende vrijdag.

Laatste keer in 2013

Vijf jaar geleden, in februari 2013 stond Doe Maar voor de laatste keer in Groningen. Toen in Martiniplaza: