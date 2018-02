Lopend Vuur: Ik schaats net zo lief op kunstijs

Het natuurijs in onze provincie lijkt nog een beetje tegen te vallen. Ja, op sommige plaatsen kan je schaatsen, maar niet overal is het ijs dik genoeg.

Zo moest de ijsvereniging Leek constateren dat het nog niet veilig genoeg is om er op de ijsbaan te schaatsen. De dikte is op sommige plekken slechts 2,5 centimeter. En dan is er ook nog sneeuw - wat het schaatsen kan bemoeilijken.

Kunnen we de ijzers onderbinden?

Ook vandaag zijn er dus weer nerveuze ijsmeesters en onrustige schaatsers. Kunnen we de ijzers nog onderbinden en veel kilometers maken over de regionale wateren? Of... voldoet kunstijs ook wel, nu je de schaatskriebels toch al te pakken hebt?

Onze Lopend Vuur vandaag:

Te koud?

Onze stelling gisteren was een weerpraatje: 'Ik vind het te koud'. 76 procent van de 4748 stemmers vond dat.

