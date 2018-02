'Verhuispremie' op komst voor Veendammer winkeliers

Om het winkelcentrum in Veendam aantrekkelijker te maken, maakt de gemeente geld vrij voor een stimuleringsregeling.

Met een budget van in totaal ruim 1,5 miljoen euro moeten winkeliers die nu aan de rand van het winkelcentrum zitten, worden overgehaald om naar het hart van Veendam te verkassen.

Drukmiddel

'We zien dat er leegstand is', meldt wethouder en lijsttrekker Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen). 'We hebben als gemeente Veendam al een leegstandsverordening om mensen met dwang richting het centrum te laten verplaatsen. Het is een soort drukmiddel om in gesprek te gaan met pandeigenaren die een leeg pand hebben. Daarnaast is deze stimuleringsregeling opgezet om winkeliers aan de rand naar het centrum te laten verplaatsen.'

Winschoten als voorbeeld

De gemeente Veendam heeft in Winschoten gekeken hoe het daar werkt. 'Ons is duidelijk geworden dat er per verhuizing zo'n 30.000 tot 40.000 euro subsidie mee is gemoeid. Dat is geld voor de inrichting van het nieuwe winkelpand voor de winkelier. Daarnaast blijft de pandeigenaar aan de rand van het centrum met een leeg pand zitten.'

Andere bestemming

Voor die vastgoedeigenaren wil de gemeente Veendam ook een oplossing bieden. 'Als een pandeigenaar wil dat er een andere bestemming op het pand komt dan bijvoorbeeld een winkel, dan bespreken we dat. We willen ze de mogelijkheid geven om het pand bijvoorbeeld voor zakelijke dienstverlening of voor woonruimte door te laten gaan.'

Positief

Naast de subsidieregeling is de gemeente Veendam druk in gesprek met de Ondernemersvereniging Veendam-Centraal. 'Het bestuur is positief over de stimuleringsregeling', meldt Schmaal.

Manager

De ondernemersvereniging bekijkt met de gemeente of het mogelijk is een speciale manager aan te stellen voor het Veendammer winkelcentrum. De komende maanden moet duidelijk worden of de plannen haalbaar zijn.

