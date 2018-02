Deel dit artikel:











'Eigenlijk is het prijsbeleid van Jumbo helemaal niet zo vreemd' Hoogleraar marketing Peter Verhoef van de RUG (Foto: RTV Noord)

Verontwaardiging vandaag over het prijsbeleid van Jumbo. Als je boodschappen doet bij een Jumbo in Groningen, betaal je meer dan bij een Jumbo in Amsterdam of Rotterdam. Maar is dat wel zo vreemd als het lijkt? Dat en meer in Noord Vandaag.

1. De prijzen van Jumbo 'Eigenlijk is het prijsbeleid van Jumbo relatief normaal', zegt hoogleraar marketing Peter Verhoef van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij legt dit uit aan de hand van de concurrentiesituatie in onze provincie. En kan Jumbo eigenlijk wel één prijs stellen voor heel Nederland? 2. Vaarverbod De gemeente Groningen heeft dinsdag een vaarverbod ingesteld voor de diepenring in Stad, maar deze maatregel is niet genomen voor de schaatsers. Geert Baven van de werkgroep Noorderhaven legt uit waarom wel. 3. Hoeveel laagjes? Ook op de markt is het ijskoud. Hoe houden de kooplui op de Vismarkt in de stad zich eigenlijk warm? 4. Brandweer verschiet van kleur De brandweer verruilt de bekende zwarte pakken voor een lichtere outfit. Ronald is getuige van een modeshow. 5. Groningse batterij Het duo Wat Aans, bekend van de liedjes 'Trilploat' en 'Sjomp', is bezig met een nieuw nummer. De muziek is klaar en binnenkort wordt begonnen met de opname van de videoclip. Daarvoor zijn de heren op zoek naar Groningse 'batterijen'. Maar daarmee bedoelen ze niet die dingen in je telefoon... 6. IJspret Steeds meer ijsbanen durven het aan: er wordt volop geschaatst in onze provincie. En dat levert mooie beelden op. Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.