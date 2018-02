Kees Kwakman stopt per direct met voetballen

Kees Kwakman, met 47 wedstrijden voor FC Groningen op de teller, stopt per direct met voetballen.

De 34-jarige Kwakman kwam nog uit voor FC Volendam, maar wil wegens fysieke ongemakken niet verder.



'Het was geweldig'

Kwakman kijkt op de website van FC Volendam terug op mooie jaren: 'Er zijn ontelbare anekdotes, herinneringen en avonturen beleefd. Ik ben een bevoorrecht mens geweest 15 jaar lang. Het was geweldig, maar aan alles komt een einde.'

Zijn wedstrijd afgelopen vrijdag tegen Telstar was dus zijn laatste als profvoetballer: 'Je hoopt nog op verbetering maar helaas was de slechte wedstrijd van afgelopen vrijdag voor mij de bevestiging dat die verbetering niet meer komt.'

Eén doelpunt voor FC Groningen

Na een kort seizoen bij FC Augsburg in Duitsland kwam Kwakman in 2011 naar Groningen. Hij kwam 47 keer in actie, daarbij scoorde hij één keer. Hij droeg ook de aanvoerdersband.

Na twee seizoenen vertrok hij naar NAC voor één speelronde, om vervolgens nog een seizoen in Zuid-Afrika te spelen (Bidvest Wits) en bij FC Volendam te eindigen. Dat was ook de club waar zijn carrière begon.