Van Wia 1.0 naar Wia 2.0 scheelt zeventig kilo

In Harkstede repeteert Wia Buze voor haar nieuwste theaterprogramma Wia 2.0.

De titel verwijst naar de 'nieuwe' Wia die is ontstaan nadat ze twee jaar geleden een zogenoemde gastric bypass onderging en inmiddels ruim zeventig kilo lichter is geworden.

John Denver en Dolly Parton

In Wia 2.0 brengt 'La Buze' countryliedjes. Bewerkingen van klassiekers van bijvoorbeeld John Denver en Dolly Parton, maar ook haar eigen countrygetinte liedjes komen langs.

Vrijdag is Wia 2.0 voor het eerst te zien in theater Geert Teis in Stadskanaal. Daarna volgen onder meer De Molenberg in Delfzijl en Van Beresteijn in Veendam.

Begeleidingsband

Muzikaal wordt Wia begeleid door Chris Kleine (toetsen), Gerard Kema (gitaar), Mark Pepping (toetsen, gitaar), Tjark Kuiper (bas), Anne Doedens (pedal steel) en Hans Hauer (drums).

