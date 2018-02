Omwonenden krijgen gratis autowasbeurt na sloop Vennenflat

Omwonenden van de inmiddels gesloopte Vennenflat in Delfzijl krijgen een tegoedbon voor een gratis autowasbeurt, omdat tijdens de sloop auto's onder het stof zijn geraakt.

Ook reiken winkeliers rond het Vennenplein waardebonnen voor een gratis autowasbeurt uit aan hun klanten.

Pleister op de wonde

Met de actie willen flateigenaar Acantus, sloopbedrijf Scheffer Groep en de gemeente Delfzijl omwonenden en winkelend publiek die stofoverlast hebben ervaren, tegemoet komen.

De actie is samen met winkeliers in het centrum van de havenstad bedacht. De bon is de hele maand maart in te leveren bij tankstation Geertsma in Delfzijl.

Nieuw Vennenplein

Begin deze maand werd de laatste hand gelegd aan de sloop van de flat, die bijna vijftig jaar lang de skyline van Delfzijl bepaalde.

De flat was verouderd en moet plaatsmaken voor een nieuwe omgeving, waarin de zee meer wordt betrokken bij het centrum van Delfzijl. Op het nieuwe Vennenplein komen parkeerplaatsen met bomen en veel ander groen, zo belooft het gemeentebestuur. Ook komt er een nieuwe brug naar de dijk.

