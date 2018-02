Deel dit artikel:











Wie heeft er in de vrieskou geslapen in het Rosarium? Archieffoto (Foto: Jako Jellema / Flickr Creative Commons)

Welke vrouw heeft er afgelopen nacht in de vrieskou geslapen in het Rosarium in Winschoten? De politie is bang dat ze een volgende keer niet overleeft en is naarstig naar haar op zoek.

Een voorbijganger zou de vrouw dinsdagmorgen hulp hebben aangeboden, maar dit accepteerde de jonge vrouw volgens de politie niet. Levensgevaarlijke situatie 'Vanwege de strenge vorst is het uiteraard levensbedreigend om te slapen in de open lucht. Wij proberen de vrouw op tijd te vinden, wat tot nu toe nog niet is gelukt.' Er gaan geruchten dat de vrouw ook afgelopen weekend al een keer in de rozentuin zou hebben geslapen. Jonge vrouw van buitenlandse afkomst De politie laat weten dat het zou gaan om een jonge vrouw van buitenlandse afkomst. De inschatting is dat ze tussen de twintig en dertig jaar is. Verder draagt ze een paarse broek en een knoedeltje in het haar. Mocht je haar aantreffen dan vraagt de politie 112 te bellen en 'in alle gevallen bij haar in de buurt te blijven'.