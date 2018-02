Tienpont stuurt Team AkzoNobel naar eerste etappewinst

De Nederlandse boot Team AkzoNobel heeft de zesde etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. Met de Groninger schipper Simeon Tienpont aan het roer bereikte de boot na 21 dagen als eerste Auckland.

Dat gebeurde na een ongemeen spannende race over 6.100 zeemijlen vanuit Hongkong. De negenkoppige bemanning van Team AkzoNobel hield het onder de vlag van Hongkong varende Team Sun Hung Kai/Scallywag - met de Groningse Annemieke Bes aan boord - slechts 2 minuten en 14 seconden achter zich.

Een van de spannendste finishes

Daarmee behoort de race nog net tot de tien spannendste finishes ooit in de geschiedenis van de Volvo Ocean Race. Het Spaanse Team Mapfre, dat het klassement leidt, werd derde.

Zelfs de vijfde boot bereikte nog binnen een half uur na de winnaar de haven van Auckland.

'Unieke race'

'Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n race gevaren', reageerde Tienpont na binnenkomst. De Groninger kende een tumultueuze start van de Volvo Ocean Race in oktober, toen hij na een conflict met de hoofdsponsor uit het team werd gezet. Na een arbitragezaak stapte de schipper in Alicante alsnog aan boord voor een wedstrijd over in totaal 83.000 kilometer en acht maanden.

Tienpont noemde de zesde etappe een strijd vanaf de eerste mijlen. 'Het is geweldig om op deze manier te winnen.'



Eerste etappezege

Het was de eerste etappezege voor Team AkzoNobel. De boot won eerder wel de havenrace in Hongkong.



Lees ook:

- AkzoNobel wint etappe in Volvo Ocean Race

- Zeilster Bes in winnende boot vierde etappe Ocean Race

- AkzoNobel kan deelname aan de Volvo Ocean Race voortzetten