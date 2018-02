Dubex Stadskanaal werkt aan doorstart

Er hebben zich meerdere belangstellenden gemeld voor een overname van het failliete Dubex in Stadskanaal.

De fabrikant van landbouwspuitmachines ging twee weken geleden failliet. Dubex hield het hoofd niet langer boven water omdat de markt voor de producten van het bedrijf in de afgelopen jaren is ingezakt.

Drie kandidaten voor doorstart

Maandag maakte de curator de verkoopinformatie openbaar. Dat leverde in elk geval drie partijen op die geïnteresseerd zijn in voortzetting van het bedrijf als geheel.

Een doorstart kan de 32 werknemers of een deel van hen aan het werk houden. Dubex draait momenteel wel door om de onderhanden opdrachten af te handelen.

Ook interesse van opkopers

Andere belangstellenden zijn meer geïnteresseerd in de boedel. 'De opkopers parkeren we nog even', laat Meijer weten. 'Ik wacht de biedingen van de overnamekandidaten af. Hun biedingen bepalen met wie we gaan praten.'

