'Winterprotocol' voor opvang Groningse daklozen; maar wat is het?

De gemeente Groningen heeft deze week het winterprotocol uit de kast gehaald om zo veel mogelijk thuisloze mensen 's nachts een dak boven het hoofd te bieden.

Wat houdt dit protocol in? En wat gebeurt er met Groningse daklozen in deze tijden van extreme kou? We leggen zeven vragen over de opvang van thuislozen voor aan Kina Kors van Stichting Het Kopland; de organisatie die de nachtopvang in Stad verzorgt.

1. Hoe wordt het aantal Groningse daklozen geteld?

Wanneer de winter aanbreekt, komen verschillende groepen bij elkaar om het aantal personen dat op straat slaapt in kaart te brengen. Instanties als GGD Groningen en het Leger des Heils zijn hier bij betrokken. De organisaties noemen het zelf 'De oktoberlijst'. Oftewel: hét moment om te bekijken wie waar buiten slaapt in de provincie.

2. Hoeveel Groningse daklozen zijn er?

'De Daklozenmonitor geeft aan dat er in de provincie Groningen zo'n 700 daklozen zijn. Maar niet iedereen slaapt op straat, sommigen verblijven ook bij vrienden of familie.' zegt Kors.

Er zijn daklozen die niet willen meewerken Kina Kors - Stichting Het Kopland

3. Hoeveel bedden zijn er beschikbaar in Stad?

'Wij hebben regulier 25 bedden het hele jaar door. Maar vanaf 1 december tot 1 april komen daar weer 25 bij.'

4. Is dat aantal voldoende?

Ondanks dat er 700 daklozen in de provincie zijn, blijkt een voorraad van 50 bedden voldoende. 'We hebben de afgelopen jaren nog niet meegemaakt dat het nodig was om bij kou extra bedden in te zetten', zegt Kors.

5. Hoe worden thuislozen geholpen?

'Als de temperatuur onder -10 graden Celsius komt, rukt heel hulpverlenend Groningen uit om op zoek te gaan naar personen die dan nog buiten slapen. Dan stellen we ook 25 extra bedden beschikbaar (het winterprotocol). Onder meer het Leger des Heils en wijkteams van de gemeente werken samen om daklozen in de kou te vinden.'

6. Hoe kan ik zelf helpen?

'Via Meldpunt Overlast kan er aan de bel worden getrokken wanneer iemand in nood buiten in de kou wordt gespot, maar dit kan ook door contact op te nemen met de politie.'

7. Willen alle daklozen worden opgevangen?

Volgens de teamleidster bij Het Kopland komt het wel eens voor dat iemand niet mee wil werken. 'Sommigen hebben goed materiaal en kunnen op de plek blijven. Maar er wordt hier en daar wel eens iemand meegenomen die niet op de hoogte is van het risico op onderkoeling. Om te voorkomen dat ze doodvriezen bieden we hen dan onderdak.'

