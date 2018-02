Johnny Brondijk: 'We stichtten branden in 't Zandt met z'n vieren'

Johnny Brondijk in de reportage van RTV Noord in 2007 (Foto: RTV Noord)

De pyromaan van 't Zandt, Johnny Brondijk, zou in 2007 niet alleen hebben gehandeld maar met drie anderen.

Dat zegt Brondijk in een interview met nieuwssite Vice.

Reeks branden

De pyromaan van 't Zandt veroorzaakte ruim tien jaar geleden veel onrust in 't Zandt. In enkele maanden tijd woedde er een reeks branden in het dorp. Brondijk, die toen 19 jaar oud was, werd eind 2007 opgepakt en kreeg twee jaar gevangenisstraf waarvan negen maanden voorwaardelijk.

We zouden elkaar niet verraden Johnny Brondijk

Met z'n vieren

Dat Brondijk met anderen samenwerkte, is nooit eerder bekend gemaakt. 'Ik heb daar destijds m'n mond over gehouden', zegt Brondijk tegen Vice. 'Dat hadden we afgesproken. We zouden elkaar niet verraden. Dus toen ik vastzat hield ik mezelf ook voor dat, zolang ik niks zou zeggen, justitie geen stap verder zou komen. Ik ben uiteindelijk 52 dagen verhoord, maar heb niets gezegd. Justitie weet het nu trouwens wel; ik heb het uiteindelijk verteld in ruil voor de garantie dat ze niet vervolgd zouden worden.'

Zelfs die militairen konden ons niet pakken Johnny Brondijk

Verveling

De vier jongens hebben de branden gesticht uit verveling, vertelt Brondijk. ''t Zandt is een klein dorpje waar we ons hele leven al woonden en er was niets te doen. Van het één kwam het ander.'

Brondijk vindt het 'wel een prestatie' wat hij en zijn vrienden hebben gedaan: 'We waren 19 jaar. Omdat we met z'n vieren waren was het ook erg moeilijk voor de politie en werden ze alleen maar nerveuzer. Het verhaal werd steeds meer opgeblazen en zo kwam het dorp 't Zandt ineens op de regionale zender en in de lokale krant. Daarna ging het door naar het Journaal en Hart van Nederland. Toen begonnen wij het ook echt leuk te vinden. Er kwam een extra politiepost in het dorp en uiteindelijk werd zelfs het leger ingeschakeld, maar zelfs die militairen konden ons niet pakken.'

Ik moest er destijds wel om lachen Johnny Brondijk

Gezicht in alle media

RTV Noord draaide destijds een reportage in 't Zandt over de branden en daar was Brondijk ook in te zien. Daarover zegt hij: 'Die reportage werd gedraaid bij ons in de straat waar de boel was afgezet. De cameraploeg vroeg of ik iets wilde zeggen. Achteraf erg dom natuurlijk, want daardoor kwam mijn gezicht in alle media. Maar ik moest er destijds wel om lachen'.

Impact

Johnny Brondijk zegt wel een les te hebben geleerd. 'Uiteindelijk heeft het heel veel gekost. Je bent echt een deel van je leven kwijt, terwijl je nog jong bent. Het waren niet alleen die negen maanden. Toen ik in de gevangenis zat, zei ik tegen mezelf: over tien jaar lachen we erom. We zijn nu tien jaar verder en ik lach er wel om, maar ik had nooit verwacht dat het nog altijd een impact zou hebben.'

Brondijk heeft met Vice niet gesproken over zijn veroordeling in 2012. Toen kreeg hij vijf jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest voor een reeks branden en inbraken in Noordoost-Groningen.

