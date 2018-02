5G in Groningen: Max Verstappen met een snelheidsbegrenzer

Groningen wil aan de slag met de volgende generatie supersnel mobiel 5G-internet. Maar dat kan niet omdat het afluisterstation van Defensie dezelfde frequentie gebruikt als 5G. NoordZaken-opiniemaker Marco Smit wil dat hier snel een oplossing voor komt.

Door Marco Smit

Max Verstappen test deze dagen zijn nieuwe Formule 1-wagen. De nieuwe auto is aanzienlijk sneller dan zijn voorganger en maakte begin deze week zijn eerste kilometers op het circuit van Silverstone. Onder de kap ligt de nieuwe V6-motor van Renault. Daarnaast heeft Verstappen de afgelopen maanden natuurlijk keihard gewerkt om zelf ook een betere, slimmere en fittere coureur te worden.

Circuits

Waar Max zich echter geen zorgen over hoeft te maken zijn de racecircuits, want die blijven hetzelfde. Van Spa-Francorchamps tot Abu Dhabi zijn ze stuk voor stuk zo ontworpen dat de auto's hier zo hard mogelijk kunnen rijden, met gemiddelde snelheden tot wel 250 kilometer per uur.

Lichtsnelheid

Vergelijk dat nou eens met de digitale racebaan. Met een beetje geluk heb je thuis of op je werk al een vorm van breedbandinternet. De komende jaren wordt Groningen zelfs de eerste provincie waar iedereen wordt aangesloten op deze digitale snelweg en dan kunnen we allemaal online racen. Dat betekent internetten met de snelheid van het licht. Voor de liefhebber: dat is bijna 300.000 kilometer per seconde, ofwel 1 miljard kilometer per uur. Max, eat your heart out.



Zelfrijdende bussen die de buitengebieden bedienen. Probleem is: 4G kan dit niet aan Marco Smit

Eng

Meestal zijn we niet met een kabel verbonden, maar internetten we mobiel via het 4G-netwerk. Met onze smartphones, tablets of het beroemde Internet of Things: alle apparaten die via sensoren met elkaar communiceren. Soms is dat een beetje eng: je auto die zonder dat je het doorhebt je rijgegevens deelt met de fabriek (ja, dat gebeurt).

'Pratende auto's'

Vaak is het ook verdraaide handig: als diezelfde auto straks 'praat' met andere auto's en slimme stoplichten, dan krijgen we echt zelfrijdende voertuigen. Veilig Netflix kijken achter het stuur op weg naar de wintersport. Maar ook: zelfrijdende bussen die de buitengebieden blijven bedienen. Probleem is: 4G kan dit nog niet aan.

Honderd keer sneller

In Noord-Groningen test de Economic Board Groningen in het project 5Groningen samen met regionale bedrijven de opvolger van 4G, namelijk 5G. Mobiel dataverkeer met de snelheid van het licht. Zeker honderd keer sneller dan nu, maar ook met oneindig veel sensoren en apparaten die tegelijk mobiel met elkaar praten. Voor het idee: als je nu met 150 mensen in een beduimeld zaaltje op 4G naar een YouTube-video kijkt in HD, dan stagneert het netwerk al en staan we in een digitale file. 5G kan dit allemaal wél aan.

Afluisteren

De digitale mobiele snelweg, die is onderverdeeld in gigahertz-frequenties, wordt door de overheid in juiste banen geleid, waarbij sommige banen voor reguliere weggebruikers zijn afgesloten. Zo gebruikt het ministerie van Defensie bijvoorbeeld de 3,5 GHz-frequentie om vreemde mogendheden af te luisteren, onder andere vanuit het afluistercentrum in Burum.

Wil Groningen koploper worden, dan moeten we wel met 3.5 GHz kunnen experimenteren Marco Smit

Snelweg

Vanuit Europa ontstaat juist een grote wens om deze 3,5 GHz-band te gebruiken voor 5G. Deze frequentie heeft voldoende capaciteit voor verschillende telecomoperators om de hoge bandbreedtes met voldoende reikwijdte (enkele kilometers) in te vullen. Dus een snelweg met voldoende brede rijstroken waar oneindig veel spitsverkeer over kan, zonder filevorming. In Duitsland wordt hier al mee getest. Het is dus van groot belang voor Groningen dat we ook hier van deze frequentie gebruik kunnen maken.

Helaas is het nu nog niet toegestaan dat er sporadisch wordt getest op deze frequentie. En dat terwijl het onvermijdelijk is dat over een paar jaar deze frequentie in heel Europa wordt vrijgegeven voor 5G.

Koploper

Is dat een acuut probleem voor 5Groningen? Nog niet, want er zijn ook andere frequenties waar we voorlopig mee vooruit kunnen. Maar wil Groningen koploper worden dan moeten we wel met 3.5 GHz kunnen experimenteren.

Finish

Op lange termijn is het van groot belang dat de overheid deze digitale snelweg vrijgeeft voor innovatie en daarmee voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in Groningen. Zonder 3,5 GHz is 5G een raceauto van Max Verstappen met een snelheidsbegrenzer op de N33: je komt ermee vooruit en je bereikt de finish in Delfzijl, maar je wint de wedstrijd niet.

NoordZaken-opiniemaker Marco Smit is bestuurslid van de Economic Board Groningen, de organisatie die de opdracht heeft de aardbevingsregio vooruit te helpen.

