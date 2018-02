Deel dit artikel:











Marathon op natuurijs live op TV Noord Competitieleider marathon van de KNSB Willem Hut (R) meet met Jaap in 't Veld de ijsdikte (Foto: Vincent Jannink/RTV Noord)

De eerste marathon op natuurijs die morgenavond wordt verreden in Haaksbergen, wordt rechtstreeks uitgezonden op TV Noord. We doen de uitzending samen met RTV Oost, Omrop Fryslân en RTV Drenthe. Ook op die zenders is de wedstrijd live te volgen.