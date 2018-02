Deel dit artikel:











Zo doe je mee aan de nieuwe videoclip van Wat Aans (Foto: RTV Noord)

Het duo Wat Aans, bekend van de liedjes 'Trilploat' en 'Sjomp', is bezig met een nieuw nummer: 'Batterij'. Volgens de heren is het een dubbelzinnig nummer. De muziek is helemaal af en binnenkort wordt de videoclip opgenomen.

Het duo is een zoektocht gestart naar personen die mee willen doen in hun nieuwevideoclip. In de volgende video wordt uitgelegd hoe je kunt deelnemen: