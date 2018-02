Veendammer folderbedrijf boos door ja/ja-sticker

Lokale politici in Leek en Assen hebben het vuur geopend op folderreclame. In een motie stellen de partijen dat een ja/ja-sticker moet worden ingevoerd, waardoor mensen alleen met toestemming reclame mogen ontvangen.

Zo'n sticker heeft een positief effect op het milieu, stellen de politici. 'Klinkklare onzin', zegt directeur Renee Nijenbrinks van verspreidingsorganisatie Santibri in Veendam.

'Er staan ongelofelijk veel banen op het spel. Banen van mensen die dagelijks folders rondbrengen. Landelijk gaat het om zo'n 50.000 mensen. Maar ook retailers zouden door deze maatregel beperkt worden in hun reclame-uitingen.'

Juist wél milieuvriendelijk

Het stuit Nijenbrinks tegen de borst dat er door lokale politici een situatie wordt geschetst, waarin het lijkt alsof papier slecht is voor het milieu. 'Papier is het meest gerecyclede product, en het is ook erg verbeterd de afgelopen jaren. Er worden hele bossen teruggeplant voor de bomen die worden gekapt.'

Ik erger me er juist kapot aan dat ik mijn komkommer uit een cellofaantje moet halen Renee Nijenbrinks-Directeur Veendammer verspreidingsbedrijf

Navolging van Amsterdam

De gemeente Amsterdam uitte vorig jaar als eerste kritiek op het reclamedrukwerk. De stad wilde dat haar inwoners alleen nog drukwerk konden ontvangen als ze een ja/ja-sticker op hun brievenbus plakten. Lokale partijen, waaronder GroenLinks in Assen en D66 in Leek, geven nu ook gehoor aan die oproep.

Heb jij wel eens van papiersoep gehoord? Ik niet. Renee Nijenbrinks-Directeur Veendammer verspreidingsbedrijf

Mogelijke ontslagen

De directeur van het folderbedrijf krijgt het benauwd bij het idee van de verplichte ja/ja-sticker. Dat zou namelijk zorgen voor een terugname in het volume van reclamefolders. 'Ik heb 2000 bezorgers, 40 personeelsleden en daarnaast een stuk of 30 mensen die we inhuren voor transport. Die zouden in een dergelijke situatie allemaal hun baan verliezen.'

Minder plastic

Volgens Nijenbrinks moet er juist veel méér gebruik worden gemaakt van papier. 'Ik erger me er juist kapot aan dat ik mijn komkommer van de supermarkt uit een of ander cellofaantje moet halen. Heb jij wel eens van papiersoep gehoord? Ik niet.'

