Hogeland krijgt een weekendschool

Elke zondag naar school: dat klinkt misschien niet heel aantrekkelijk voor kinderen die ook al doordeweeks in de lesbanken zitten. Toch kunnen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar in de noordelijke gemeenten van onze provincie dit straks doen.

Stichting Petje Af begint na de zomervakantie met een weekendschool op het Hogeland.

Verschillende sectoren

Op de weekendschool leren kinderen elke maand iets over een beroep. Ze bezoeken bijvoorbeeld een verpleeghuis, fabriek, advocatenkantoor of atelier. De leerlingen krijgen er praktijkles of een rondleiding. Daarna moeten ze er een presentatie over geven.

Investering in de toekomst

'Het zijn niet alleen maar leuke uitstapjes', verzekert initiatiefneemster Marleen Linnenkoper. 'Het is een investering in je toekomst. Het is de bedoeling dat je kennismaakt met beroepen, zodat je straks beter weet welke richting je op wilt.'

De school betaalt

Kinderen kunnen niet zomaar meedoen. Ze moeten eerst een brief schrijven om te solliciteren. Een commissie beslist dan of ze geschikt zijn. De school betaalt alles, dus voor ouders zitten er geen kosten aan verbonden.

Nieuwe locaties

Linnenkoper werkt zelf in het voorgezet onderwijs, op de campus in Winschoten. Ze zag vorig jaar een oproep van stichting Petje Af voorbijkomen voor het opzetten van een nieuwe locatie. Daarvoor heeft ze zich de afgelopen tijd ingezet. Het Hogeland is dan ook de eerste Petje Af-vestiging in Noord-Nederland.

In de gemeenten Groningen en Oldambt zijn al weekendscholen actief, maar dan onder een andere vlag.

Dorpse kinderen en stadse kinderen

Volgens Linnenkoper zijn de leerlingen op het Hogeland anders: 'Kinderen in het buitengebied maken niet dezelfde dingen mee als kinderen in steden als Winschoten en Groningen. Dan is het extra leuk als je met ze naar het theater of grote bedrijven kunt.'

Steun en subsidie

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland steunt de weekendschool. De activiteiten worden deels op vestigingen van de scholenkoepel gehouden. Ook de gemeente Delfzijl staat erachter en geeft jaarlijks 10.000 euro aan de school.

Dertig zondagen

Petje Af Hogeland start in september. Kinderen kunnen zich straks inschrijven via scholenorganisatie Marenland. Het minimumaantal leerlingen is twaalf. In totaal gaan ze dertig zondagen (buiten de schoolvakanties om) naar school.