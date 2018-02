Pluimveeslachterij Storteboom draait weer: 'Een enorme opluchting'

Pluimveeslachterij Storteboom in Kornhorn is weer in bedrijf. Er werd twee dagen niet geslacht, vanwege de uitbraak van vogelgriep bij een kippenboer in Oldekerk.

'Dat is een enorme opluchting. Vooral dat alle uitslagen negatief waren', zegt directeur Martine Onderdijk, van de 2 Sisters Food Group, het moederbedrijf van Storteboom. 'We zijn vanochtend weer opgestart.'

Storteboom ligt net binnen de veiligheidszone van tien kilometer, rond het getroffen bedrijf in Oldekerk. Daar geldt dertig dagen lang een vervoersverbod voor pluimvee. Dinsdagavond bleek dat de gevreesde ziekte niet bij andere bedrijven is geconstateerd en dus wordt Storteboom via aan zogenaamde corridor weer aangevoerd.

Strikte voorwaarden

Storteboom moet wel voldoen aan strikte voorwaarden. Onderdijk: 'Met welke vrachtwagens de kuikens gebracht worden, waar ze het gebied ingaan en welke corridor ze rijden. Zodat het vervoer compleet gecontroleerd kan zijn.'

Extra administratie

Die maatregelen hebben volgens Onderdijk geen invloed op het productieproces. 'De aanvoerroute is via de Noordwijkerweg. Dat is ook onze normale aanvoerroute. Het is vooral extra administratie en extra aanmeldplicht.'

Hoe groot is de schade?

Onderdijk weet nog niet hoe groot de schade is voor Storteboom, die valt onder het ondernemersrisico. 'Daar is op dit moment nog geen zicht op. Eerlijk gezegd zijn we daar ook nog niet mee bezig geweest. Het verkrijgen van een corridor was de afgelopen dagen de prioriteit. Nu komt de tijd om de schade op te maken.'



