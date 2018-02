Harma Boer: 'Het is verrekte koud op dit moment'

Wie vandaag naar buiten moet, doet er volgens onze weervrouw Harma Boer goed aan zich dik in te pakken. 'Het is verrekte koud op dit moment.'

'De gevoelstemperatuur ligt rond de min vijftien graden.' Dat komt door een schrale oostenwind, die matig tot krachtig is.

Vannacht richting strenge vorst

In combinatie met de temperatuur die de hele dag onder het vriespunt blijft, maakt dat het voor het gevoel extra koud. 'En vannacht gaan we richting de strenge vorst, min negen of min tien graden.'

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven, vanwege mogelijke gladheid door sneeuwresten. Daar komt woensdag in elk geval geen verse sneeuw bij, zegt Harma Boer.

