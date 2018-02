Brandmeldsysteem voorkomt tot twee keer toe erger

De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een brand in een kantoorruimte in de Mediacentrale in Groningen.

Dat gebeurde nadat het brandalarm was afgegaan. De Mediacentrale is het bedrijfsverzamelgebouw op het Helperpark, waar ook RTV Noord onderdak heeft. De brand woedde bij een bedrijf in een ander deel van het pand.

Gesmolten cv-leiding

De brand ontstond in een kabelgoot, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Het water dat uit de gesmolten cv-leiding wegliep, hielp de brandweer een handje. De kantoorruimte liep rook- en waterschade op.

Papierpulp

Een paar uur later was het opnieuw raak, deze keer bij kartonfabriek Eska Graphic Board in Hoogezand. Ook hier kwam de brandweer in actie nadat het automatisch brandalarm was afgegaan. In dit geval bleek het te gaan om brandend papierpulp op een transportband.

Blusinstallatie

De schade bleef beperkt, ook omdat de sprinklerinstallatie - een automatisch brandblussysteem - een deel van het werk al had gedaan, voordat de brandweer arriveerde.