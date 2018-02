De gymzaal kan een dorpshuis worden: NAM betaalt mee

Een eigen dorpshuis voor Bierum is dankzij een bijdrage van 85.000 euro van de NAM een stap dichter bij. De gymzaal kan worden omgebouwd.

'Dit is voor ons een mooie kans om alles rond te krijgen en de puntjes op de i te zetten, qua duurzaamheid en aardbevingsbestendigheid', zegt Ellen Verlaan, van de werkgroep die ijvert voor de komst van het dorpshuis.

Nog niet helemaal rond

De bijdrage van de NAM komt uit het Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma van het olie- en gasbedrijf. Eerder droeg de gemeente Delfzijl al 60.000 euro bij. Volgens Verlaan is er nog een bedrag van 300.000 euro nodig om het dorpshuis definief te maken, maar is dat een formaliteit.

'Daar hebben we een dekkingsplan voor gemaakt. Dat is goedgekeurd door Groninger Dorpen, dus ik ben er niet bang voor.'

Feesten

Het dorpshuis komt in de huidige gymzaal Watumhal. 'De bestaande sporthal moet geïsoleerd worden. De klimwanden gaan eruit. Het moet omgetoverd kunnen worden naar een zaal waar feesten worden gehouden, maar ook bijvoorbeeld begrafenissen.'





Sport

Daarnaast kan in het dorpshuis straks ook nog altijd gesport worden. En daarvan plukt de lokale sportvereniging in Bierum al de vruchten, zegt Verlaan.

'Toen de school hier gesloten werd was het niet meer rendabel om de sporthal open te houden. Het was de bedoeling dat de mensen naar Spijk moesten, maar nu kunnen ze hier blijven sporten. Daardoor is de sportvereniging gegroeid van zestig naar honderd leden. Zelfs van buiten het dorp komen aanmeldingen.'

Rond de jaarwisseling open

De bedoeling is dat het dorpshuis rond de jaarwisseling opent. De behoefte eraan is groot, zegt Verlaan. 'Nu de school dicht is en ook het verzorgingstehuis, is er meer behoefte om dingen samen te gaan doen. Het is goed om alle doelgroepen hier binnen te krijgen.'

