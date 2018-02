Rondje Groningen: Pssst... huis met caféschuur kopen?

Iemand behoefte aan een gezellig donkerbruin café... aan huis? In Wildervank staat een bijzonder huis te koop. Dat - en meer natuurlijk - in Rondje Groningen.

1) Zou het werken met de kou in Groningen?

Werkt het 'mpemba-effect' ook met de kou in Groningen? Zo hoort het te gaan:

In Groningen levert gooien met water een iets ander effect op...

2) Ja, het is dus koud

Maar dat het koud, is hartstikke officieel. Weerman Marco Verhoef van de NOS zegt het immers.

3) Schaatsen

Voordeeltje van de kou: schaatsen!

4) Help, ik kom hier niet weg

Bente Stoop stuit op een duivels probleem: ze komt Groningen niet uit:

5) Hoe krijgt de RUG de werkdruk omlaag?

Thereza Langeler van de Ukrant sprak verschillende personen over de aanhoudende werkdruk aan de Groningse universiteit. 'Eigenlijk denk ik niet dat dé oplossing bestaat.'

6) Gewonemensentaal

Voor veel Stadjers is het even schrikken: de brief van het Noordelijk Belastingkantoor waarop nu de waterkosten én de afvalheffing staat. Dat kan een behoorlijke financiële kluif zijn om in één keer te verwerken. Je kan het ook maandelijks betalen. Freerk roemt de gewonemensentaal waarin dat staat uitgelegd. Goed voorbeeld doet volgen?

Dat wil niet zeggen dat ze alles goed doen, trouwens.

7) Voetballers gedrilld

De jongeren van FC Groningen werden vandaag gedrilld.

8) Restanten van de kap

Bomenkap betekent niet zelden een kaalslag voor een buurt. Filmmaker Ismaël Lotz vraagt gemeente Groningen een jaar na de kap: hoe zit het nou?

9) Restanten van de oorlog

Peter Noeken, agent in Leek, had vandaag iets onalledaags in handen: een wapen uit de Tweede Wereldoorlog.

10) Psst... huis met café kopen?

Een hobby van sommigen: Funda afstruinen op zoek naar pareltjes. Sander vindt deze woning in Wildervank niet te missen. En geef hem eens ongelijk. Oude boerderijkeuken en café inbegrepen!

11) Fraai gezicht

Tot morgen!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier vorige edities!