Donderdagmorgen ijsmeting in Noordlaren, mogelijk vrijdag marathon

De ijsbaan in Noordlaren, woensdagochtend (Foto: Sander Graafhuis/112 Groningen)

Marathoncoordinator Willem Hut van de KNSB komt donderdagmorgen om negen uur het ijs keuren in Noordlaren.

De inzet van ijsvereniging De Hondsrug is om op vrijdag de derde marathon op natuurijs te organiseren. Om de wedstrijd te kunnen aanvragen moet de ijsvloer minimaal drie centimeter dik zijn.

Haaksbergen live op TV Noord

Woensdagavond wordt de eerste natuurijsmarathon van het seizoen gehouden in Haaksbergen. De wedstrijd is live te volgen op TV Noord, in een gezamenlijke uitzending met RTV Oost, RTV Drenthe en Omrop Fryslân.

Vorig jaar had Noordlaren de primeur van de eerste marathon op natuurijs.

