OM: verhaal van pyromaan 't Zandt over handlangers is onzin

Johnny Brondijk, beter bekend als de pyromaan van 't Zandt, heeft uitsluitend op eigen houtje gehandeld. Dat zegt het Openbaar Ministerie in reactie op het interview van Brondijk met nieuwssite Vice.

Brondijk zorgde in 2007 met zijn brandstichtingen - of pogingen daartoe - maandenlang voor onrust in 't Zandt, voordat hij uiteindelijk tegen de lamp liep. Brondijk beweert nu dat hij niet alleen handelde, maar dat hij dat samen deed met drie vrienden.

Omdat hij hen niet wilde verraden, hield hij zijn mond, zegt Brondijk in het interview met Vice. Hij voegt daaraan toe dat Justitie inmiddels op de hoogte is van het bestaan van die handlangers. Brondijk beweert dat hij het uiteindelijk justitie heeft verteld, in ruil voor de garantie dat ze niet zouden worden vervolgd.

Alleen gehandeld

'Daar klopt van A tot Z helemaal niets van', zegt Melanie Kompier, woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. 'We weten zeker dat hij alleen heeft gehandeld. Er is nooit een andere verdachte in beeld geweest.'

