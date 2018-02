Dorpscoöperatie Middelstum wil 'direct de eerste stappen zetten'

Komende dinsdag is de oprichtingsvergadering van de dorpscoöperatie Middelstum. 'We gaan daarna direct de eerste stappen zetten', zegt Yke Toepoel van de groep die het initiatief voor de dorpscoöperatie neemt.

Een van de belangrijkste doelen die de dorpscoöperatie zich stelt, is het behoud van het met sluiting bedreigde verzorgingstehuis Hippolytushoes in het dorp.

Vrijwilligerszorg

'We willen twee dingen bereiken', legt Toepoel uit. 'Vrijwilligerszorg goed organiseren, want het is niet reeël om alles op de schouders van familie en mantelzorgers neer te leggen. Dat moet breder gedragen worden.'

'We zijn in gesprek'

'En we willen proberen de professionele zorg die nu in het Hippolytushoes gegeven wordt overeind te houden. Het liefst in dat huis zelf, als ze er een oplossing voor vinden. We zijn met partijen in gesprek om te kijken of daar interesse voor is.'

