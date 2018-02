Noodkreet Dickens Day Beerta: 'Wie helpt ons uit de brand?'

De organisatie van Dickens Day in Beerta is druk op zoek naar een nieuw onderkomen om decors te maken en te stallen.

Vanaf begin 2019 is het team dakloos, omdat het onderkomen waar nu gewerkt wordt niet meer beschikbaar is. De oproep dus: 'Wie helpt ons uit de brand?'

Decorstukken buiten, geen werkplek

Het verliezen van een bouw- en stallingslocatie zou een strop zijn voor het evenement waar jaarlijks duizenden mensen op afkomen.

'Het zou betekenen dat onze decorstukken straks buiten moeten staan in de kou en de regen', zo vertelt voorzitter Selwyn Nap.

'Nog erger is dat onze vrijwilligers, die dag en nacht voor ons aan het klussen zijn, straks geen onderdak meer hebben voor het klussen. Die mensen hebben zoveel plezier in het werk. Als dat voorbij is, dan zou dat heel jammer zijn. '

Wens: een eigen onderkomen

De organisatie wil graag een eigen onderkomen bouwen, maar beschikt niet over voldoende budget. Er is een tekort van ongeveer 10.000 euro.

Met de noodkreet hoopt de club dat er een particulier of bedrijf sponsor wil worden. Of dat nu in de vorm van geld of bouwmaterialen is.

