Lopend Vuur: Een bekeuring voor dieren bijvoeren is terecht

De emoties rondom ondervoede en uitgemergelde dieren in de Oostvaardersplassen lopen steeds hoger op. Daar lopen verschillende verzwakte dieren rond, die niet mogen worden bijgevoerd.

Uit het hele land, ook uit Tolbert, vertrekken groepen dierenliefhebbers naar het natuurgebied om hooi over de hekken te gooien.

Natuur z'n gang laten gaan

Provincie Flevoland wil dat niet hebben. Zij vindt het niet erg dat beesten ondervoed raken. 'Je moet de natuur z'n gang laten gaan', is al jaren haar standpunt over het natuurgebied. Daarom gaat de provincie nu optreden en boetes uitdelen aan mensen die de dieren bijvoeren.

