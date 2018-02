De in beslag genomen henneptruck (Foto: Politie)

De politie heeft woensdagmorgen een tot hennepkwekerij omgebouwde vrachtwagen in beslag genomen.

Dat gebeurde bij een bedrijfsterrein aan de Gideonweg in de stad Groningen.

Inwoner Tynaarlo aangehouden

Er stonden rond de 250 planten in de vrachtwagen. Een 49-jarige man uit Tynaarlo is aangehouden. Zowel de vrachtwagen als de auto van de man zijn in beslag genomen.