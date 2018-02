Trein maakt noodstop bij onbewaakte overgang in Baflo

Een trein van Arriva heeft woensdag rond het middaguur een noodstop moeten maken bij een onbewaakte overgang vlak voor het station in Baflo. Reden: een overstekende shovel.

Volgens Arriva dreigde er een voertuig over te steken en moest de trein daarom plotseling stoppen. Omstanders zeggen gezien te hebben dat een shovel de spoorwegovergang over wilde steken en achteruit moest rijden, omdat de trein naderde.

Geen botsing, wel onderzoek

Tot een botsing is het niet gekomen en de trein kon zijn weg ook weer vervolgen in de richting van Roodeschool.

ProRail heeft de zaak in onderzoek, zegt een woordvoerder. Woensdagmiddag is daar gelijk mee begonnen door een medewerker naar de overgang te sturen. Wanneer de resultaten van het onderzoek naar buiten komen, is nog onbekend.