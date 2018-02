Bewoners Oosterhamrikzone krijgen raadscommissie op bezoek: 'Een primeur voor Stad'

Bewoners van de Oosterparkwijk en Korrewegwijk in Stad krijgen binnenkort een raadscommissie op bezoek. In een speciale hoorzitting over de Aanpak Oosterhamrikzone mogen omwonenden zich uitspreken over de plannen voor een nieuwe verkeersroute tussen de Oostelijke Ringweg en het UMCG.

Zoals de plannen er nu liggen mogen automobilisten vanaf 2023 over de huidige busbaan rijden, terwijl bussen dan dwars door de Oosterparkwijk van en naar de ringweg rijden. Dat voorstel zorgt voor veel onvrede onder omwonenden. Zij vrezen voor parkeerproblemen.

'Heel logisch om het daar te doen'

Om die reden legt de raadscommissie Beheer en Verkeer op dinsdagavond 6 maart haar oor te luister bij bewoners en bewonersorganisaties. Dat gebeurt in het informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade. Volgens commissievoorzitter Diederik van der Meide is dat een primeur voor Groningen.

'Voor zover ik weet is dat nog nooit eerder gebeurd. Verbazingwekkend eigenlijk, maar eens moet de eerste keer zijn. We doen dit omdat er een omstreden besluit genomen moet worden. Bovendien is het een groot onderwerp dat in twee buurten speelt: de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. Om er zo veel mogelijk mensen hun mening over te laten geven, is het heel logisch om de hoorzitting daar in de buurt te doen.'

Meer dan drie minuten spreektijd

Een hoorzitting op locatie doet meer recht aan het geluid van de bewoners, vindt Van der Meide. Bij zittingen in het stadhuis krijgen burgers in blok van een kwartier namelijk slechts drie minuten spreektijd per persoon.

´Dat doet geen recht aan de belangstelling voor dit onderwerp. Daarom verwachten we dat een hoop bewoners willen spreken. We rekenen op honderd mensen.'

Vaker de wijk in?

Na de zitting op locatie wordt geëvalueerd of een dergelijke 'uitwedstrijd' voor herhaling vatbaar is. Van der Meide: 'Het lijkt mij logisch om het vaker te doen, maar het hangt sterk af van het onderwerp. Dat moet wijkgebonden zijn. En je moet afwegen of het iets extra's oplevert. Ik kan me zo voorstellen dat het straks gebeurt bij de plannen voor de Westelijke Ringweg.'

Besluit in juni

Op 14 april, een week na de hoorzitting aan de Oosterhamrikkade, komt het voorstel opnieuw ter sprake in de raad. In juni valt vervolgens het definitieve besluit.

