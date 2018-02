Minister Koolmees komt banenplan aardbevingsgebied ondertekenen

Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekent maandag een duizendbanenplan voor de aardbevingsregio. Het ministerie steekt ruim zes miljoen euro in het plan.

Het banenplan, dat in september werd aangekondigd, moet de komende vier jaar duizend extra banen opleveren in de bouw, techniek en andere sectoren.

Op bezoek in Opwierde-Zuid

De minister gaat tijdens zijn bezoek ook langs in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Daar loopt de versterking van de huizen nog niet als gewenst.

In Uithuizen gaat Koolmees bij werkplein Ability in gesprek met werkzoekenden die worden opgeleid voor het herstellen van aardbevingsschade en het versterken van gebouwen.

Meer ministers op bezoek

Koolmees is voorlopig niet de laatste minister die het bevingsgebied bezoekt. Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker (VVD) van Rechtsbescherming, Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken hebben ook een bezoek aan Groningen in hun agenda staan.

Onlangs was minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken al in Appingedam en opende Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs twee versterkte scholen in Bedum. Gasminister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken is vrijwel iedere twee weken in Groningen.

Lees ook:

- Ruim zes miljoen voor scholing in aardbevingsgebied