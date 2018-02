Westerwolde onderzoekt: hoe kunnen ouderen hier blijven wonen?

De gemeente Westerwolde gaat onderzoeken op welke manier oudere mensen kunnen blijven wonen in de gemeente. Dat zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

Hij reageert daarmee op verschillende initiatieven die er bij de gemeente zijn ingediend, bijvoorbeeld dat van de Stichting Blijven Wonen in Westerwolde.

Van boerenschuur naar appartement

Het is voor ouderen nu lastig om te blijven wonen in de gemeente. Veel mensen die op leeftijd zijn willen kleiner gaan wonen en daarvoor zijn weinig geschikte huizen. Een van de initiatieven om het probleem op te lossen is het idee om boerenschuren om te bouwen naar kleine appartementen.

Nieuwe woonvisie

Wethouder Huizing houdt die ideeën in gedachten bij het schrijven van de nieuwe woonvisie, en zoekt uit wat de mogelijkheden zijn. Eind dit jaar moet die nieuwe woonvisie klaar zijn.

'Leren omgaan met de krimp'

Toch denkt hij niet dat de ideeën een middel zijn om bijvoorbeeld krimp tegen te gaan: 'Dat zal lastig gaan, maar je moet leren omgaan met de krimp. En je moet mensen die hier willen blijven wonen, daar ook gelegenheid toe krijgen.'

