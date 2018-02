'Normaal ga ik in mijn trui naar buiten, maar nu moet de jas wel aan'

Een ijskoude uitzending van Noord Vandaag. Met mooie plaatjes vanaf een Siberisch Schiermonnikoog, weerrecords en koek en zopie. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. IJzig slot van februari

Het was koud. Maar hoe koud precies? We braken records vandaag, vertelt weerliefhebber Geert Molema.

2. Kek effectje

De kou is ook leuk. Bijvoorbeeld met het mpemba-effect. Wat??? Het mpemba-effect. In Noord Vandaag leggen we je uit wat het is.

3. Jas-aan-dag in Nieuw-Beerta

De koudste plek in Nederland was vandaag Nieuw-Beerta. Voor verslaggever Beppie van der Sluis reden om de inwoners een beetje op te warmen. Met koek en zopie.

4. Siberisch Schier

Mooie plaatjes op Schiermonnikoog. 'Het is zeer zeldzaam, sneeuw op de Waddeneilanden, aldus Molema. Hij legt uit waarom het nu wel zo is.

5. Eerste marathon in Haaksbergen

Eindelijk mochten ze vanavond los. De marathonschaatsers. In Haaksbergen wordt de eerste marathon op natuurijs verreden. Verslaggever Henk Elderman vertelt welke ijzers Groningen in het vuur heeft.

6. Soundtrack van de winter

Krakend ijs levert haast muziek op. Een oproepje voor soundtracks leverde dan ook een aantal interessante ijs-remixen op.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.